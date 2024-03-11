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Помимо сильного ветра синоптики обещают в Свердловской области потепление
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вместе с сильным ветром с порывами до 25 метров в секунду, о котором уже предупреждали спасатели, в Свердловскую области придёт тепло. По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается потепление до +7°C, а воскресенье – до +8°C.
В субботу, 16 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, днём +2…+7°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 15-20 м/сек, в горах и на севере до 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днём +3…+5°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 17 м/сек
В воскресенье, 17 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-2°C, в горах и низинах до -12°C, на севере до +3°C. Днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-2°C, днём +6…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 16 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, днём +2…+7°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы 15-20 м/сек, в горах и на севере до 25 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -2…0°C, днём +3…+5°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы до 17 м/сек
В воскресенье, 17 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -7…-2°C, в горах и низинах до -12°C, на севере до +3°C. Днём +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-2°C, днём +6…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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