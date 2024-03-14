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Свердловские спасатели продлили предупреждение о сильном ветре до 16 марта
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском МЧС предупреждают о сильном ветре, который, по данным синоптиков, будет бушевать не только сегодня, но и завтра, 16 марта.
Они также напоминают о том, что в случае ЧП, если кому-либо требуется помощь, необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
«По обновлённым данным 15-16 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду. Просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения»,
– говорится в сообщении спасателей.
Они также напоминают о том, что в случае ЧП, если кому-либо требуется помощь, необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».
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