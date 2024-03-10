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Молодёжную капсулу заложили в Академическом районе Екатеринбурга
Фото Алины Шешеня / Екатеринбург.рф
Церемония закладки молодежной капсулы времени прошла в четверг, 14 марта, в Академическом административном районе Екатеринбурга. Мероприятие, помимо представителей местной и областной властей, посетили депутаты, спортсмены и предприниматели, а также делегаты Всемирного фестиваля молодёжи из 33 стран.
Карбоновая капсула времени, содержащая 37 предметов и документов, была опущена в землю на перекрёстке проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова. Вложенные в неё артефакты призваны представить достижения Екатеринбурга за последние 25 лет в десятке ключевых областей. Содержимое капсулы включает предметы, отражающие спорт, медиа, образование, бизнес и другие сферы. Среди упрятанных сегодня под землю вещиц оказались шапка и мантия выпускника вуза, футболка молодежной сборной футбольного клуба «Урал», мяч с автографами спортсменок волейбольного клуба «Уралочка», памятные монеты Банка России в честь 300-летия Екатеринбурга.
Как отмечает официальный портал Екатеринбург.РФ, закладка молодёжной капсулы проводилась впервые в России. Сама идея сделать это появилась в прошлом году, когда изъятие капсулы времени на юбилей города и закладка новой в центре Екатеринбурга вызвали большой интерес среди горожан и большой приток зрителей на сами мероприятия. Для закладки молодёжной капсулы времени Академический был выбран не случайно, а как самый молодой из существующих административных районов уральской столицы.
Карбоновая капсула времени, содержащая 37 предметов и документов, была опущена в землю на перекрёстке проспекта Академика Сахарова и улицы Чкалова. Вложенные в неё артефакты призваны представить достижения Екатеринбурга за последние 25 лет в десятке ключевых областей. Содержимое капсулы включает предметы, отражающие спорт, медиа, образование, бизнес и другие сферы. Среди упрятанных сегодня под землю вещиц оказались шапка и мантия выпускника вуза, футболка молодежной сборной футбольного клуба «Урал», мяч с автографами спортсменок волейбольного клуба «Уралочка», памятные монеты Банка России в честь 300-летия Екатеринбурга.
Как отмечает официальный портал Екатеринбург.РФ, закладка молодёжной капсулы проводилась впервые в России. Сама идея сделать это появилась в прошлом году, когда изъятие капсулы времени на юбилей города и закладка новой в центре Екатеринбурга вызвали большой интерес среди горожан и большой приток зрителей на сами мероприятия. Для закладки молодёжной капсулы времени Академический был выбран не случайно, а как самый молодой из существующих административных районов уральской столицы.
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