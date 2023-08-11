Капсулу времени извлекли на Плотинке в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня, 19 августа, по случаю 300-летия города извлекли капсулу времени. Она была заложена на Плотинке во время празднования 250-летия города в 1973 году.Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», сегодня вскрывать капсулу и зачитывать послание свердловчан 1973 года не будут. Это расстроило многих собравшихся.В течение нескольких дней капсула будет выставлена на Плотинке, чтобы каждый желающий мог с ней сфотографироваться. Затем капсулу передадут на исследование в Музей истории Екатеринбурга