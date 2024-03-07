В Тавде возбудили уголовное дело из-за невыплаченной работнице зарплаты





– отметили в ведомстве. «Прогулов она не допускала. За отработанное в сентябре 2023 года время женщине выплачено 5 тысяч рублей, иных выплат она не получала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Тавде после прокурорской проверки по обращению бывшей сотрудницы местной организации, которой, как утверждается, больше двух месяцев не выплачивали зарплату, возбудили уголовное дело.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщине, трудоустроенной помощницей повара в ООО «Диамон», не только не платили зарплату больше двух месяцев, но и не компенсировали неиспользованный отпуск на общую сумму более 44 тысяч рублей. Подчеркивается, что свои трудовые обязанности работница выполняла с сентября по октябрь 2023 года.Согласно трудовом договору, который она заключила с работодателем, выплата заработной платы в организации была предусмотрена 28 числа в качестве аванса и 12-15 числа каждого месяца, выплата стимулирующей доплаты – до 25 числа каждого месяца.После увольнения по собственному желанию выплата заработной платы и компенсации за дни неиспользованного отпуска женщине не произведена.Результаты проверки надзорное ведомство направило в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).