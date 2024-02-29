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Сроки завершения реконструкции Екатеринбургского цирка сдвинулись
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Завершение реконструкции Екатеринбурского цирка планируется в 2026 году, а не в 2025-м, как озвучивалось ранее. Лишь сейчас, спустя более года после закрытия цирка на реконструкцию, от администрации Екатеринбурга было получено разрешение на работы по реконструкции, сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
После реконструкции в цирке должен появиться новый блок помещений для содержания животных, число кресел в зрительном зале уменьшится с 2400 до 2000, но сиденья станут более комфортными. Кроме того, под куполом цирка организуют смотровую площадку.
Первоначальный вид построенному в 1980 году зданию цирка возвращать не будут (его первый этаж был расширен и усилен дополнительными колоннами во время взрывных работ по строительству метро), но основные несущие элементы будут сохранены, в том числе решетчатый ажурный купол, ставший одной из визитных карточек Екатеринбурга. Купол после реконструкции оснастят архитектурной подсветкой.
Реконструкцию цирка выполняет московская компания «Равелин», которая выиграла аукцион, в котором её конкурентом был екатеринбургский «Атомстройкомплекс». Из бюджета на эти работы выделено более 2,25 млрд рублей.
После реконструкции в цирке должен появиться новый блок помещений для содержания животных, число кресел в зрительном зале уменьшится с 2400 до 2000, но сиденья станут более комфортными. Кроме того, под куполом цирка организуют смотровую площадку.
Первоначальный вид построенному в 1980 году зданию цирка возвращать не будут (его первый этаж был расширен и усилен дополнительными колоннами во время взрывных работ по строительству метро), но основные несущие элементы будут сохранены, в том числе решетчатый ажурный купол, ставший одной из визитных карточек Екатеринбурга. Купол после реконструкции оснастят архитектурной подсветкой.
Реконструкцию цирка выполняет московская компания «Равелин», которая выиграла аукцион, в котором её конкурентом был екатеринбургский «Атомстройкомплекс». Из бюджета на эти работы выделено более 2,25 млрд рублей.
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