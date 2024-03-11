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В Екатеринбурге продолжается суд по делу уже осуждённого математика
Фото: Вечерние Ведомости
Очередное заседание по делу математика Азата Мифтахова прошло в Екатеринбурге. Молодой человек, едва отбвывший наказание по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия», вновь оказался на скамье подсудимых, побывав на свободе считанные минуты.
Новое дело на Азата Мифтахова основывается на показаниях его бывшего сокамерника. Математика и приверженца левых идей обвиняют на сей раз в том, что он во время просмотра в месте заключения телевизора сказал нечто «не то», когда демонстрировался сюжет о теракте. Кроме того, свою долю обвинений добавил начальник отряда кировской исправительной колонии № 17 Алексей Костицын, рассказав, что Мифтахов не захотел вместе со всеми заключёнными отмечать День Победы.
Одним из примечательных моментов прошедшего судебного заседания стали показания эксперта Елены Новожиловой. Проанализировав речь следователя, она пришла к выводу, что в документах следствия нарушен прямой запрет на использование речи в пересказе. Кроме того, эксперт указала на удивительные совпадения в показаниях свидетелей обвинения. Они похожи настолько, что возникает подозрение о копировании показаний из протокола в протокол.
В суде один из свидетелей защиты попытался выступить со словами поддержки Азату Мифтахову. Судья сделать это запретил, ссылаясь на то, что это будет свидетельством предвзятости, — сообщает телеграм-канал «RusNews».
Азат Мифтахов был приговорён в начале 2021 года к шести годам заключения по делу о хулиганстве. Он был признан виновным в том, что кинул дымовую шашку в окно офиса «Единой России». Молодой человек утверждал, что подвергся пыткам со стороны представителей силовых структур. В январе 2024 года в Екатеринбурге прошёл суд по избранию меры пресечения для математика. Судья Центрального окружного военного суда оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменений.
Новое дело на Азата Мифтахова основывается на показаниях его бывшего сокамерника. Математика и приверженца левых идей обвиняют на сей раз в том, что он во время просмотра в месте заключения телевизора сказал нечто «не то», когда демонстрировался сюжет о теракте. Кроме того, свою долю обвинений добавил начальник отряда кировской исправительной колонии № 17 Алексей Костицын, рассказав, что Мифтахов не захотел вместе со всеми заключёнными отмечать День Победы.
Одним из примечательных моментов прошедшего судебного заседания стали показания эксперта Елены Новожиловой. Проанализировав речь следователя, она пришла к выводу, что в документах следствия нарушен прямой запрет на использование речи в пересказе. Кроме того, эксперт указала на удивительные совпадения в показаниях свидетелей обвинения. Они похожи настолько, что возникает подозрение о копировании показаний из протокола в протокол.
В суде один из свидетелей защиты попытался выступить со словами поддержки Азату Мифтахову. Судья сделать это запретил, ссылаясь на то, что это будет свидетельством предвзятости, — сообщает телеграм-канал «RusNews».
Азат Мифтахов был приговорён в начале 2021 года к шести годам заключения по делу о хулиганстве. Он был признан виновным в том, что кинул дымовую шашку в окно офиса «Единой России». Молодой человек утверждал, что подвергся пыткам со стороны представителей силовых структур. В январе 2024 года в Екатеринбурге прошёл суд по избранию меры пресечения для математика. Судья Центрального окружного военного суда оставил меру пресечения в виде заключения под стражей без изменений.
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