Суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения по делу математика Мифтахова

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Во вторник, 30 января, Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге оставил без изменений меру пресечения по делу математика Азата Мифтахова.Таким образом, срок ареста остается прежним — три месяца, по 16 апреля. Прокурор требовал продлить меру пресечения на полгода, передает корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.Математика и левого активиста Мифтахова обвиняют по статье об оправдании терроризма. По версии следствия, он произнес некую фразу в колонии во время отбытия наказания по первому делу, которое касается поджога офиса «Единой России».Напомним, в январе 2021 года аспиранта МГУ приговорили к шести годам по делу о поджоге офиса «Единой России». В защиту осужденного тогда высказались десятки математиков со всего мира, пересмотреть приговор требовали правозащитные организации.В прошлом году, сразу после освобождения, Мифтахову предъявили обвинение по новому делу — об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК).В Екатеринбурге на заседании о продлении меры пресечения по этому делу Мифтахов лично не присутствовал, он участвовал в режиме ВКС из СИЗО-1 Кировской области.Прокурор ходатайствовал продлить ему меру пресечения на шесть месяцев. По словам прокурора, якобы есть некие доказательства того, что Мифтахов собирался уехать из России и «продолжить борьбу против государства». В суде были зачитаны показания сокамерников математика. Прокурор добавил, что «осужденный характеризуется отрицательно», а также «признан злостным нарушителем режима отбывания наказания», передает наш корреспондент.