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У свердловского СК сменился руководитель
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
В Свердловской области назначили нового руководителя следственного комитета. Им стал 50-летний полковник юстиции Константин Мирошниченко. Об этом говорится на сайте регионального СК.
Как и его предшественник, Анатолий Надбитов, Мирошниченко будет руководить следственным управлением СК по Свердловской области в статусе исполняющего обязанности. Надбитов проработал в этой должности чуть менее года – с момента ухода предыдущего руководителя, Михаила Богинского в полпредство по УрФО. Сейчас Надбитов стал первым замом Мирошниченко.
Константин Мирошниченко выпускник института прокуратуры УрГЮА. Работу в правоохранительных органах начал с 1995 года – был старшим следователем в прокуратуре своего родного Миасса, старшим следователем в прокуратуре Катав-Ивановска, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска, Каслинским городским прокурором.
В 2007 году, после выделения из прокуратуры СК, Мирошниченко назначили руководителем следственного отдела СК по Ленинскому району Челябинска, в августе 2011 года он занял должность замруководителя СУ СК по Челябинской области.
В январе 2023 года, после 18 лет работы в следственных органах Челябинской области, Мирошниченко был переведён в Екатеринбург – на должность замруководителя СК по Свердловской области.
Как и его предшественник, Анатолий Надбитов, Мирошниченко будет руководить следственным управлением СК по Свердловской области в статусе исполняющего обязанности. Надбитов проработал в этой должности чуть менее года – с момента ухода предыдущего руководителя, Михаила Богинского в полпредство по УрФО. Сейчас Надбитов стал первым замом Мирошниченко.
Константин Мирошниченко выпускник института прокуратуры УрГЮА. Работу в правоохранительных органах начал с 1995 года – был старшим следователем в прокуратуре своего родного Миасса, старшим следователем в прокуратуре Катав-Ивановска, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска, Каслинским городским прокурором.
В 2007 году, после выделения из прокуратуры СК, Мирошниченко назначили руководителем следственного отдела СК по Ленинскому району Челябинска, в августе 2011 года он занял должность замруководителя СУ СК по Челябинской области.
В январе 2023 года, после 18 лет работы в следственных органах Челябинской области, Мирошниченко был переведён в Екатеринбург – на должность замруководителя СК по Свердловской области.
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