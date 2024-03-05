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Один миллиард выделили на ремонт девяти улиц в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга намерены отремонтировать девять участков улиц, общая площадь которых должна будет составить 203,9 тысячи квадратных метров, на выделенный в текущем сезоне на ремонт дорог один миллиард рублей.
В список дорог, которые планируют отремонтировать, вошли следующие улицы:
– Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса;
– Крауля, от Токарей до Викулова;
– Малышева, от Московской до Добролюбова;
– Студенческая, от Первомайской до Малышева;
– Восточная, от Малышева до Куйбышева;
– Крестинского, от дома № 53 до улицы Академика Шварца;
– Зенитчиков, от Братской до Палисадной;
– 8 Марта, от Радищева до Куйбышева;
– проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков.
Также в рамках ремонта данных участков в мэрии обещают модернизировать 24 светофорных объекта. Приступить к работам дорожники ориентировочно должны в мае, когда в городе установится тёплая погода.
В список дорог, которые планируют отремонтировать, вошли следующие улицы:
– Московская, от Пальмиро Тольятти до Щорса;
– Крауля, от Токарей до Викулова;
– Малышева, от Московской до Добролюбова;
– Студенческая, от Первомайской до Малышева;
– Восточная, от Малышева до Куйбышева;
– Крестинского, от дома № 53 до улицы Академика Шварца;
– Зенитчиков, от Братской до Палисадной;
– 8 Марта, от Радищева до Куйбышева;
– проспект Космонавтов, от Шефской до Старых Большевиков.
Также в рамках ремонта данных участков в мэрии обещают модернизировать 24 светофорных объекта. Приступить к работам дорожники ориентировочно должны в мае, когда в городе установится тёплая погода.
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