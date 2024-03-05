Один миллиард выделили на ремонт девяти улиц в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга намерены отремонтировать девять участков улиц, общая площадь которых должна будет составить 203,9 тысячи квадратных метров, на выделенный в текущем сезоне на ремонт дорог один миллиард рублей.В список дорог, которые планируют отремонтировать, вошли следующие улицы:Также в рамках ремонта данных участков в мэрии обещают модернизировать 24 светофорных объекта. Приступить к работам дорожники ориентировочно должны в мае, когда в городе установится тёплая погода.