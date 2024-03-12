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Учительнице из Североуральска придётся укоротить ногу из-за неверных диагнозов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Учительница из Североуральска заявила, что из-за неверных диагнозов, которые ей ставили свердловские врачи, когда она получила травму, ей придётся укоротить одну ногу, чтобы она могла нормально ходить.
Как сообщает телеграм-издание Ural Mash, в 2018 году 27-летняя девушка получила травму, когда перелезала через забор. В местной больнице ей сначала сообщили, что у неё перелом голеностопа, а потом в Екатеринбурге заявили, что повреждения в нескольких местах и что ей нужна операция, после которой она начала мучиться от сильных болей. Позже её отправили в Институт имени Чаклина, специалисты которого сделали вывод, что операцию провели неправильно.
Добиться компенсации девушке удалось не сразу. Лишь третья судмедэкспертиза, которую прошла пациентка, подтвердила вину трёх больниц, в которых её лечили. В итоге учительница получила компенсацию в миллион рублей, но вернуться к работе не смогла из-за того, что она требовала ежедневную работу на ногах. В итоге девушка сменила сферу деятельности, рассказало издание.
Как сообщает телеграм-издание Ural Mash, в 2018 году 27-летняя девушка получила травму, когда перелезала через забор. В местной больнице ей сначала сообщили, что у неё перелом голеностопа, а потом в Екатеринбурге заявили, что повреждения в нескольких местах и что ей нужна операция, после которой она начала мучиться от сильных болей. Позже её отправили в Институт имени Чаклина, специалисты которого сделали вывод, что операцию провели неправильно.
Добиться компенсации девушке удалось не сразу. Лишь третья судмедэкспертиза, которую прошла пациентка, подтвердила вину трёх больниц, в которых её лечили. В итоге учительница получила компенсацию в миллион рублей, но вернуться к работе не смогла из-за того, что она требовала ежедневную работу на ногах. В итоге девушка сменила сферу деятельности, рассказало издание.
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