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Руководителей НКО попросили до 1 апреля предоставить данные в Свердловскстат

17.28 Вторник, 12 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководителей некоммерческих организаций (НКО) попросили до 1 апреля предоставить в свердловское управление федеральной службы государственной статистики сведения о своей деятельности за 2023 год.

«Вклад некоммерческих организаций в создание услуг социального характера влияет на уровень и качество жизни населения и требует надежной информационной основы для их статистической оценки. Полученные сведения необходимы для информационного обеспечения расчетов макроэкономических показателей по некоммерческим организациям»,

– объяснили в пресс-службе екатеринбургской мэрии.


Подробную информацию и бланки для отчетности для руководителей НКО разместили на сайте Свердловскстата. Подчеркивается, что статистические обследования некоммерческих организаций проводятся один раз в пять лет.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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