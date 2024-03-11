Возрастное ограничение 18+
Руководителей НКО попросили до 1 апреля предоставить данные в Свердловскстат
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководителей некоммерческих организаций (НКО) попросили до 1 апреля предоставить в свердловское управление федеральной службы государственной статистики сведения о своей деятельности за 2023 год.
Подробную информацию и бланки для отчетности для руководителей НКО разместили на сайте Свердловскстата. Подчеркивается, что статистические обследования некоммерческих организаций проводятся один раз в пять лет.
«Вклад некоммерческих организаций в создание услуг социального характера влияет на уровень и качество жизни населения и требует надежной информационной основы для их статистической оценки. Полученные сведения необходимы для информационного обеспечения расчетов макроэкономических показателей по некоммерческим организациям»,
– объяснили в пресс-службе екатеринбургской мэрии.
Подробную информацию и бланки для отчетности для руководителей НКО разместили на сайте Свердловскстата. Подчеркивается, что статистические обследования некоммерческих организаций проводятся один раз в пять лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Небеременневшая жительница Нижнего Тагила обнаружила в оказанных ей медицинских услугах – роды в Ирбите
04 марта 2024
04 марта 2024