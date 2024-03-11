Руководителей НКО попросили до 1 апреля предоставить данные в Свердловскстат





– объяснили в пресс-службе екатеринбургской мэрии. «Вклад некоммерческих организаций в создание услуг социального характера влияет на уровень и качество жизни населения и требует надежной информационной основы для их статистической оценки. Полученные сведения необходимы для информационного обеспечения расчетов макроэкономических показателей по некоммерческим организациям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Руководителей некоммерческих организаций (НКО) попросили до 1 апреля предоставить в свердловское управление федеральной службы государственной статистики сведения о своей деятельности за 2023 год.Подробную информацию и бланки для отчетности для руководителей НКО разместили на сайте Свердловскстата. Подчеркивается, что статистические обследования некоммерческих организаций проводятся один раз в пять лет.