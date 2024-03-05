В Староуткинске жертвой ДТП стала сова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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То ли машина летела слишком быстро, то ли птица летела слишком низко, но в Староуткинске в ДТП попала сова. В результате столкновения гордая хищная птица оказалась в неволе. Возможно, временно.К счастью, сова попала в руки людей, которые не поленились отвезти её из Староуткинска в Екатеринбург, в ветеринарную клинику «ЗооСпец» (улица Сулимова, 23). Там первым делом определили, что это — сова «марки» бородатая неясыть. Каких-либо серьёзных травм обнаружено у неясыти не было, но опытным путём установили, что и взлететь она нормально не может, а только перепархивает над землёй с места на место.При более глубоком обследовании у совы диагностировали энтерит и гельминтоз. Это удалось определить по микроскопии помёта и мазка из клюва. На лечение птицу передали в Центр спасения животных «Особый питомец». Если она в скором времени очухается нежелательной встречи с автомобилем и восстановит свои лётные способности в полном объёме, то после окончания лечения неясыть вернут в леса под Староуткинском.