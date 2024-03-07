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На два дня дистанта перейдут екатеринбургские школы ради подготовки к выборам
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге школы на два дня перейдут на дистанционное обучение, чтобы избирательные участки могли подготовить к президентским выборам, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Ранее в СМИ уже сообщали, что школам рекомендовали 14 и 15 марта провести уроки удалённо. В администрации эту информацию также подтвердили. Однако теперь представители мэрии объяснили, что это необходимо для того, чтобы участки могли подготовить к голосованию.
Там также уточнили, что формат уроков школы могут выбрать самостоятельно. В том числе образовательным учреждениям разрешили в этот день вместо уроков сводить учащихся в музеи или другие места, посещения которых могут быть познавательными.
Напомним, что выборы президента будут проходить в течение трёх дней 15, 16 и 17 марта. Из всех образовательных организаций Екатеринбурга избирательные участки размещены в 159. Всего в уральской столице откроется 385 избирательных участков.
Ранее в СМИ уже сообщали, что школам рекомендовали 14 и 15 марта провести уроки удалённо. В администрации эту информацию также подтвердили. Однако теперь представители мэрии объяснили, что это необходимо для того, чтобы участки могли подготовить к голосованию.
«Дополнительный день – 14 марта – нужен для подготовки участков к голосованию»,
– говорится в сообщении мэрии.
Там также уточнили, что формат уроков школы могут выбрать самостоятельно. В том числе образовательным учреждениям разрешили в этот день вместо уроков сводить учащихся в музеи или другие места, посещения которых могут быть познавательными.
Напомним, что выборы президента будут проходить в течение трёх дней 15, 16 и 17 марта. Из всех образовательных организаций Екатеринбурга избирательные участки размещены в 159. Всего в уральской столице откроется 385 избирательных участков.
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