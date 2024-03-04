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Екатеринбургским школам рекомендовали перейти на дистант в период выборов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургским школам рекомендовали проводить уроки в дистанционном формате в период президентских выборов, которые пройдут уже в этом месяце.
Эту информацию подтвердили «ЕАН» в городской администрации.
При этом отменять уроки школам уральской столицы не разрешили. Тюменским школьникам в этом плане повезло больше – у них не будет занятий 15 и 16 марта. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на директора департамента образования науки региона.
Напомним, что выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта.
«Муниципальным образовательным организациям, подведомственным департаменту образования, в которых функционируют избирательные участки, рекомендуем обеспечить реализацию образовательных программ 14 и 15 марта с применением дистанционных технологий», – говорится в документе, который получили школы.
Эту информацию подтвердили «ЕАН» в городской администрации.
При этом отменять уроки школам уральской столицы не разрешили. Тюменским школьникам в этом плане повезло больше – у них не будет занятий 15 и 16 марта. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на директора департамента образования науки региона.
Напомним, что выборы в России будут проходить с 15 по 17 марта.
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