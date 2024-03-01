Знаменитую на всю Россию надпись в центре Екатеринбурга скрыли с глаз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Больше Екатеринбург не задаётся философским вопросом «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Знаменитую на всю Россию надпись, которая успела стать одним из современных символов уральской столицы, скрыли от глаз прохожих.Сообщение о том, что на здании Приборостроительного завода в центре Екатеринбурга тканью завесили надпись объёмными буквами «Кто мы, откуда, куда мы идём?», появилось в телеграм-канале издания «It's My City». Новость — казалось бы незначительную — вмиг подхватили местные медийные ресурсы. Появилась она и в ряде СМИ общероссийского охвата, что только подчёркивает масштаб славы этого объекта.Чуть позже выяснилось, что надпись на Приборостроительном заводе скрыли из виду по распоряжению нынешнего собственника здания.Надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» можно считать образцом современного уличного концептуального искусства. Её автор — художник Тимофей Радя, который соорудил строку объёмного текста на здании бывшего завода в рамках Уральской биеннале. Произошло это в 2017 году.Историческое здание Приборостроительного завода на набережной Исети было построено почти сто лет назад — в 30-х годах прошлого века. Изначально оно предназначалось под библиотеку, но в военные годы стало прибежищем одного из эвакуированных московских заводов. Надписью Тимофей Радя украсил крышу заводского корпуса, построенного в 60-ые годы. Сейчас вся территория бывшего заводского комплекса ожидает больших перемен. Планировалось построить здесь храм Святой Екатерины, с потенциальным местом под который никак не могут определиться екатеринбуржцы. По другим прожектам на месте Приборостроительного центра должен появиться большой культурный центр.