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В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
Вчера, 9 марта, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.
Николай Дураков родился в посёлке Красногоровка Марьинского района Сталинской области УССР в 1934 году, с 1946 года начал играть в хоккей с мячом в Нижнем Тагиле в детской команде «Металлург». Затем в команде завода металлоконструкций (1949-1951 гг.) и «Строителе» (обе – Нижний Тагил, 1951-1953 гг.). Выступал за «Металлург» (Нижний Тагил) – 1953-1954 гг., СКА (Свердловск) – 1954-1976 гг..
За свою продолжительную карьеру успел стать девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Признавался лучшим полузащитником (1957, 1963 и 1965 годы) и лучшим нападающим (1971 год) чемпионатов мира.
Николай Дураков родился в посёлке Красногоровка Марьинского района Сталинской области УССР в 1934 году, с 1946 года начал играть в хоккей с мячом в Нижнем Тагиле в детской команде «Металлург». Затем в команде завода металлоконструкций (1949-1951 гг.) и «Строителе» (обе – Нижний Тагил, 1951-1953 гг.). Выступал за «Металлург» (Нижний Тагил) – 1953-1954 гг., СКА (Свердловск) – 1954-1976 гг..
За свою продолжительную карьеру успел стать девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Признавался лучшим полузащитником (1957, 1963 и 1965 годы) и лучшим нападающим (1971 год) чемпионатов мира.
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