Екатеринбургские зооволонтеры спасли смелую кошку





– рассказал волонтер. «Как она там оказалась и как удерживается на скользкой поверхности?! Мы двигаемся следом, не спуская глаз с кошки. Вот сейчас она сорвется на дорогу… Что же делать? Если посигналить, водитель машины может не понять, а громкий звук может спугнуть кошку»,





— удивляются зооволонтеры. «До сих пор остаётся непонятным, как могла возникнуть такая ситуация. Если кошка запрыгнула на багажник еще на парковке, то почему она не спрыгнула, как только машина тронулась?»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» спасли кошку, которая сидела на багажнике едущей машины. Схватить смелую кошку удалось, когда машина остановилась на красном сигнале светофора.Это произошло 7 марта. Волонтеры «Зооспаса» возвращались, после того, как отвезли спасенную кошку в благотворительный фонд помощи бездомным животным Муррляндия. И вдруг увидели, что на крышке багажника идущей впереди машины сидит кошка.Волонтер схватил кошку на красном сигнале светофора и побежал к водителю, чтобы узнать не его ли это кошка. Двое молодых людей смеясь заявили, что про кошку они знают, она не их и они хотят посмотреть, что будет дальше.Спаситель не стал вступать в разговор и с кошкой на руках вернулся в машину. Так еще одна кошка ищет дом или своих хозяев. Волонтеры описали кошку как чистую, ручную и явно домашнюю.