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Екатеринбургские зооволонтеры спасли смелую кошку
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» спасли кошку, которая сидела на багажнике едущей машины. Схватить смелую кошку удалось, когда машина остановилась на красном сигнале светофора.
Это произошло 7 марта. Волонтеры «Зооспаса» возвращались, после того, как отвезли спасенную кошку в благотворительный фонд помощи бездомным животным Муррляндия. И вдруг увидели, что на крышке багажника идущей впереди машины сидит кошка.
Волонтер схватил кошку на красном сигнале светофора и побежал к водителю, чтобы узнать не его ли это кошка. Двое молодых людей смеясь заявили, что про кошку они знают, она не их и они хотят посмотреть, что будет дальше.
Спаситель не стал вступать в разговор и с кошкой на руках вернулся в машину. Так еще одна кошка ищет дом или своих хозяев. Волонтеры описали кошку как чистую, ручную и явно домашнюю.
Это произошло 7 марта. Волонтеры «Зооспаса» возвращались, после того, как отвезли спасенную кошку в благотворительный фонд помощи бездомным животным Муррляндия. И вдруг увидели, что на крышке багажника идущей впереди машины сидит кошка.
«Как она там оказалась и как удерживается на скользкой поверхности?! Мы двигаемся следом, не спуская глаз с кошки. Вот сейчас она сорвется на дорогу… Что же делать? Если посигналить, водитель машины может не понять, а громкий звук может спугнуть кошку»,
– рассказал волонтер.
Волонтер схватил кошку на красном сигнале светофора и побежал к водителю, чтобы узнать не его ли это кошка. Двое молодых людей смеясь заявили, что про кошку они знают, она не их и они хотят посмотреть, что будет дальше.
Спаситель не стал вступать в разговор и с кошкой на руках вернулся в машину. Так еще одна кошка ищет дом или своих хозяев. Волонтеры описали кошку как чистую, ручную и явно домашнюю.
«До сих пор остаётся непонятным, как могла возникнуть такая ситуация. Если кошка запрыгнула на багажник еще на парковке, то почему она не спрыгнула, как только машина тронулась?»
— удивляются зооволонтеры.
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