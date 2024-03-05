В Екатеринбурге появится оплата по лицу в общественном транспорте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в общественном транспорте появится новая технология оплаты - «платеж лицом». По планам, к концу 2024 года пассажиры смогут опробовать эту систему в метро. Для использования новой технологии необходимо будет зарегистрироваться в специальном приложении и привязать к нему транспортную Е-карту или социальную карту. Об этом сообщает «Российская газета».Соглашение о внедрении «платежа лицом» достигнуто между оператором единой биометрической системы «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) и министерством транспорта Свердловской области. Помимо Екатеринбурга, новая технология будет внедрена еще в четырех региональных центрах.В настоящее время жители Свердловской области уже могут воспользоваться сервисом «Оплата улыбкой» от одного из федеральных банков. В регионе установлено более 6200 терминалов, из которых 3000 находятся в Екатеринбурге. На втором месте по количеству терминалов — Нижний Тагил (500), на третьем — Каменск-Уральский (350). Для оплаты услуг достаточно просто посмотреть в камеру на терминале, суммы до 1000 рублей будут списаны автоматически, для более крупных операций потребуется ввести код.