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Синоптики предупреждают о снегопадах и гололедице в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о снегопадах и гололедице в грядущие выходные в регионе.
В субботу, 9 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ночью -12…-7°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -6…-1°C, на крайнем севере до -11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём -4…-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 10 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ночью -18…-13°C, на крайнем юге до -8°C, на крайнем севере до -23°C. Днём -8…-3°C, на крайнем севере до -13°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-8°C, днём -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 9 марта, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ночью -12…-7°C, на крайнем севере до -17°C. Днём -6…-1°C, на крайнем севере до -11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём -4…-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 10 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ночью -18…-13°C, на крайнем юге до -8°C, на крайнем севере до -23°C. Днём -8…-3°C, на крайнем севере до -13°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-8°C, днём -5…-3°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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