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Свердловских водительниц продолжает поздравлять с 8 Марта на дорогах региона
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Второй день продолжают принимать цветы и поздравления с Международным женским днём свердловские водительницы от госавтоинспекторов региона.
Однако если вчера поздравления получали в основном жительницы уральской столицы, то сегодня цветочные патрули встречают девушек на региональных дорогах, где дарят тюльпаны и говорят комплементы вместе с пожеланиями безопасной дороги.
Отмечается, что в Каменске-Уральском к цветочным патрулям присоединились представители Общественного совета местного ОВД.
Однако если вчера поздравления получали в основном жительницы уральской столицы, то сегодня цветочные патрули встречают девушек на региональных дорогах, где дарят тюльпаны и говорят комплементы вместе с пожеланиями безопасной дороги.
Отмечается, что в Каменске-Уральском к цветочным патрулям присоединились представители Общественного совета местного ОВД.
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