Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц

– рассказали в УГИБДД.

«Дамы с отличным настроением принимают поздравления и благодарят за проявленное внимание. Особо были удивлены женщины – водители пассажирского транспорта, в салон к которым лично заходил подполковник Кузнецов (врио главного госавтоинспектора региона) и благодарил за значимую работу, желал им безопасного пути»,