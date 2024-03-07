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Накануне 8 Марта Госавтоинспекция поздравила екатеринбургских водительниц
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В преддверии 8 Марта представители свердловской Госавтоинспекции поздравили прекрасную половину водителей, которые проезжали через центр уральской столицы Урала.
Цветы получили как водительницы легковых автомобилей, так и дамы управляющие автобусами, троллейбусами и трамваями.
Напомним, что сегодня также пассажирок и водительницу верхнепышминского трамвая поздравили юные спортсмены.
Цветы получили как водительницы легковых автомобилей, так и дамы управляющие автобусами, троллейбусами и трамваями.
«Дамы с отличным настроением принимают поздравления и благодарят за проявленное внимание. Особо были удивлены женщины – водители пассажирского транспорта, в салон к которым лично заходил подполковник Кузнецов (врио главного госавтоинспектора региона) и благодарил за значимую работу, желал им безопасного пути»,
– рассказали в УГИБДД.
Напомним, что сегодня также пассажирок и водительницу верхнепышминского трамвая поздравили юные спортсмены.
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