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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело после причинения травм ребёнка с инвалидностью из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело из-за травмирования ребёнка с инвалидностью, которое произошло два года назад во время индивидуального занятия у специалиста ЛФК.
Ранее АН «Между строк» рассказало историю семьи из Нижнего Тагила, которая воспитывает 14-летнего юношу с диагнозом ДЦП. В феврале 2022 года мама мальчика приезжала с сыном к специалисту на индивидуальное занятие по суставной гимнастике. Со слов женщины, во время выполнения упражнений произошёл щелчок, а сын стал громко плакать. Позже рентген показал, что у ребёнка произошёл закрытый перелом бедра со смещением.
Издание заявляет, что после переписок матери со специалистом ЛФК он перестал уходить на связь. Тогда женщина написала обращение в прокуратуру с требованием привлечь врача к уголовной ответственности, но, по её словам, дело всё ещё не передали в суд.
Ранее АН «Между строк» рассказало историю семьи из Нижнего Тагила, которая воспитывает 14-летнего юношу с диагнозом ДЦП. В феврале 2022 года мама мальчика приезжала с сыном к специалисту на индивидуальное занятие по суставной гимнастике. Со слов женщины, во время выполнения упражнений произошёл щелчок, а сын стал громко плакать. Позже рентген показал, что у ребёнка произошёл закрытый перелом бедра со смещением.
Издание заявляет, что после переписок матери со специалистом ЛФК он перестал уходить на связь. Тогда женщина написала обращение в прокуратуру с требованием привлечь врача к уголовной ответственности, но, по её словам, дело всё ещё не передали в суд.
«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить по озвученным доводам. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Следкома.
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