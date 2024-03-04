Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области вторую неделю ищут 15-летнего подростка
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
В Свердловской области ищут 15-летнего Владимира Киреева из Нижнего Тагила. В последний раз его видели 27 февраля в школе, откуда он ушёл примерно в 13.00. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции и волонтёры.
Юноша ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми короткими волосами. Покидая школу, он уходил в одной серой рубашке в клетку и джинсах. Позже, 28 февраля, его видели в деревне Северка под Екатеринбургом, где он находился в гостях у знакомых ребят, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что молодой человек ранее неоднократно уходил из дома, из-за чего состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем подростке, просят передавать информацию по телефону дежурной части (3435) 97-69-32 или на линию 02.
Юноша ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми короткими волосами. Покидая школу, он уходил в одной серой рубашке в клетку и джинсах. Позже, 28 февраля, его видели в деревне Северка под Екатеринбургом, где он находился в гостях у знакомых ребят, рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что молодой человек ранее неоднократно уходил из дома, из-за чего состоит на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем подростке, просят передавать информацию по телефону дежурной части (3435) 97-69-32 или на линию 02.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге третий день ищут подростка с Эльмаша
04 марта 2024
04 марта 2024
В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка
02 марта 2024
02 марта 2024
В Полевском пропал 17-летний юноша
04 марта 2024
04 марта 2024
В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
29 февраля 2024
29 февраля 2024