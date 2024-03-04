Выброшенным на Уралмаше щенкам ищут дом

Щенкам около месяца. Трое тёмненьких — это мальчики, а светленькая — девочка. Сейчас они в безопасности, в тепле. Но хозяева съемной квартиры потребовали, чтобы мы убрали животных из-за жалоб соседей. На это нам дали всего неделю, — приводит слова временной «мамы» щенков телеграм-канал «Уралмаш достоин!».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга обнаружились четверо маленьких хвостатых беспризорника. Этих щенков неизвестные бросили среди гаражей, упрятав в коробку.Нашла щенят одна из жительниц микрорайона Уралмаш. Всех четверых она забрала к себе, но только для временной передержки. Жилые условия не позволяют ей оставить собачат. Поэтому сердобольная женщина совместно с фондом «ЗооЗащита» в срочном порядке подыскивает щенкам новый дом и людей, готовых предоставить малышам заботу.Предложить малышам кров можно по номеру телефона +7 912 265-4-70.