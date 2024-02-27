Возрастное ограничение 18+
Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Воспитанники верхнепышминской спортивной школы единоборств вместе с тренером Иваном Пантюхиным и координатором федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым поздравили девушек с грядущим праздником, ехавших в 333-м трамвае.
Одной из первых свой букет получила кондуктор трамвая. Праздничный экспромт не оставил равнодушным ни одного пассажира трамвая. Юные самбисты в награду получили улыбки, тёплые слова благодарности и отличное настроение.
Праздничная акция прошла при поддержке Общественного совета «За самбо».
«Накануне самого весеннего праздника мы захотели приятно удивить прекрасных девушек. Каждую, кто заходил в "Львенок", встречали наши юные самбисты, поздравляли с наступающим праздником и дарили цветы. Было приятно смотреть на счастливые улыбки наших дам»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» Алексей Свалов.
Одной из первых свой букет получила кондуктор трамвая. Праздничный экспромт не оставил равнодушным ни одного пассажира трамвая. Юные самбисты в награду получили улыбки, тёплые слова благодарности и отличное настроение.
«Нам с ребятами акция очень понравилась. Мы между собой устроили соревнование, кто подарит больше букетов, также мы каждый забрали по букетику с собой, поздравим дома наших мам»,
– рассказал один из воспитанников воспитанник спортшколы Роман Курочкин.
Праздничная акция прошла при поддержке Общественного совета «За самбо».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию