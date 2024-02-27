Юные спортсмены поздравили девушек в верхнепышминском трамвае





– рассказал «Вечерним ведомостям» Алексей Свалов. «Накануне самого весеннего праздника мы захотели приятно удивить прекрасных девушек. Каждую, кто заходил в "Львенок", встречали наши юные самбисты, поздравляли с наступающим праздником и дарили цветы. Было приятно смотреть на счастливые улыбки наших дам»,





– рассказал один из воспитанников воспитанник спортшколы Роман Курочкин. «Нам с ребятами акция очень понравилась. Мы между собой устроили соревнование, кто подарит больше букетов, также мы каждый забрали по букетику с собой, поздравим дома наших мам»,

Юлия Медведева, фото предоставлено Алексеем Сваловым © Вечерние ведомости

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Воспитанники верхнепышминской спортивной школы единоборств вместе с тренером Иваном Пантюхиным и координатором федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексеем Сваловым поздравили девушек с грядущим праздником, ехавших в 333-м трамвае.Одной из первых свой букет получила кондуктор трамвая. Праздничный экспромт не оставил равнодушным ни одного пассажира трамвая. Юные самбисты в награду получили улыбки, тёплые слова благодарности и отличное настроение.Праздничная акция прошла при поддержке Общественного совета «За самбо».