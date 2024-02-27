Возрастное ограничение 18+
Начальник екатеринбургского Окружного дома офицеров написал заявление об увольнении со своего поста
Фото: группа «Дом офицеров ЦВО» / vk.com
Начальник Окружного дома офицеров Центрального военного округа Андрей Зуев покидает свой пост. Информацию об этом Зуев подтвердил «Вечерним ведомостям». По его словам, написанное им заявление уже одобрено руководством ЦВО, и вскоре он покинет свой пост.
Андрей Зуев был назначен на должность начальника ОДО в конце 2022 года. До этого он руководил муниципальными учреждениями культуры Екатеринбурга – КЗЦ «Стрела», ДК ВИЗа, а также екатеринбургским музеем «Россия — моя история», а кроме того, успел поработать на руководящих должностях в управлениях культуры Богдановича, Карабаша и Кыштыма.
Приходу Зуева предшествовал ряд скандалов в ОДО – связанных с установкой барельефа Сталина, а также незаконной реконструкцией, нанесшей ущерб объекту культурного наследия федерального значения (коим является здание ОДО), за которую предыдущего начальника оштрафовали. При Зуеве подобного не происходило, однако в феврале разгорелся скандал из-за «голой вечеринки» Станислава Словиковского, которую тот провёл в библиотеке ОДО в ноябре 2023 года.
Зуев в разговоре с «Вечерним ведомостями» уточнил, что не был в Екатеринбурге, когда в ОДО провели это мероприятие.
На вопрос о дальнейшем трудоустройстве Зуев ответил «время покажет».
«Многое сделано. Наверное, подустал. Как и при уходе с других мест работы, ухожу с осознанием, что сделал учреждение лучше, чем оно было, когда приходил»,
– сказал Зуев.
Андрей Зуев был назначен на должность начальника ОДО в конце 2022 года. До этого он руководил муниципальными учреждениями культуры Екатеринбурга – КЗЦ «Стрела», ДК ВИЗа, а также екатеринбургским музеем «Россия — моя история», а кроме того, успел поработать на руководящих должностях в управлениях культуры Богдановича, Карабаша и Кыштыма.
Приходу Зуева предшествовал ряд скандалов в ОДО – связанных с установкой барельефа Сталина, а также незаконной реконструкцией, нанесшей ущерб объекту культурного наследия федерального значения (коим является здание ОДО), за которую предыдущего начальника оштрафовали. При Зуеве подобного не происходило, однако в феврале разгорелся скандал из-за «голой вечеринки» Станислава Словиковского, которую тот провёл в библиотеке ОДО в ноябре 2023 года.
Зуев в разговоре с «Вечерним ведомостями» уточнил, что не был в Екатеринбурге, когда в ОДО провели это мероприятие.
«Там была не вечеринка, а фотосессия, и она проходила, когда я уезжал в командировку»,
– рассказал он.
На вопрос о дальнейшем трудоустройстве Зуев ответил «время покажет».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбургский состав ГИБДД возглавил Роман Ярыш
27 февраля 2024
27 февраля 2024
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Пушкина
01 марта 2024
01 марта 2024