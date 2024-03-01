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Бодипозитивная красавица получила титул «Зоо-мисс 2024» Екатеринбургского зоопарка
Фото: ВК-группа Екатеринбургского зоопарка / vk.com/zooekb
В конкурсе «Зоо-Мисс 2024», который провёл Екатеринбургский зоопарк, победила самая пухленькая и увесистая претендентка. Обладательницей титула карликовая бегемотиха Ева.
За звание «Зоо-Мисс» в этом году бились (сами о том не зная) семь обитательниц Екатеринбургского зоопарка. Среди них — харза Валюта, белобрюхий ёж Карри, генета Белль, белорукий гиббон Гера, мексиканский ядозуб Харитоша и турако фиолетовый Фиалка. Ева обошла их с большим перевесом. Именно за неё было отдано в три раза больше голосов, чем за главной соперницей (которой оказалась харза).
Карликовый бегемотик Ева живёт в Екатеринбурге уже больше 10 лет, то есть — большую часть своей жизни (ей сейчас 12 лет). На Урал её привезли из далёкого Эдинбурга. Как рассказывают сотрудники зоопарка, Ева любит плавать в бассейне и играть с мячиком, но днём чаще старается спрятаться от посторонних глаз в воде или под ковриком.
В связи с победой в конкурсе завтра, 7 марта, накануне Международного женского дня, Еве устроят пиршество. В два часа дня на первом этаже центрального павильона можно будет понаблюдать, как Зоо-Мисс будет грациозно поглощать любимые свои лакомства — ивовые веники, морковь, яблоки с грушами и арбузы с дынями.
Напомним, что недавно, в преддверии главного мужского праздника, в Екатеринбургском зоопарке выбирали «Зоо-Мистера». Им стал скунс Мирон.
За звание «Зоо-Мисс» в этом году бились (сами о том не зная) семь обитательниц Екатеринбургского зоопарка. Среди них — харза Валюта, белобрюхий ёж Карри, генета Белль, белорукий гиббон Гера, мексиканский ядозуб Харитоша и турако фиолетовый Фиалка. Ева обошла их с большим перевесом. Именно за неё было отдано в три раза больше голосов, чем за главной соперницей (которой оказалась харза).
Карликовый бегемотик Ева живёт в Екатеринбурге уже больше 10 лет, то есть — большую часть своей жизни (ей сейчас 12 лет). На Урал её привезли из далёкого Эдинбурга. Как рассказывают сотрудники зоопарка, Ева любит плавать в бассейне и играть с мячиком, но днём чаще старается спрятаться от посторонних глаз в воде или под ковриком.
В связи с победой в конкурсе завтра, 7 марта, накануне Международного женского дня, Еве устроят пиршество. В два часа дня на первом этаже центрального павильона можно будет понаблюдать, как Зоо-Мисс будет грациозно поглощать любимые свои лакомства — ивовые веники, морковь, яблоки с грушами и арбузы с дынями.
Напомним, что недавно, в преддверии главного мужского праздника, в Екатеринбургском зоопарке выбирали «Зоо-Мистера». Им стал скунс Мирон.
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