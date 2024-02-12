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Мирон из Екатеринбургского зоопарка сумел опровергнуть миф о неприязни людей к скунсам
Фото: ВК-группа Екатеринбургского зоопарка / vk.com/zooekb
В Екатеринбургском зоопарке подвели итоги конкурса «Зоо-Мистер 2024». Несколько неожиданно победителем в нём стал четырёхлетний скунс Мирон.
К скунсам у человека отношение неприязненное. Виной тому — сильный запах, о котором упоминается каждый раз, когда речь заходит об этом звере, которого до недавнего времени относились к семейству куньих, но после более глубокого изучения решили в отдельное семейство. Скунсовые действительно умеют выпускать струёй неприятно пахнущий секрет, но делают это вынуждено, в качестве самообороны.
«Ходячему газовому баллончику» Екатеринбургского зоопарка обороняться особо не от кого. Он вообще обладает ангельским характером.
Казалось, что у Мирона очень мало шансов на победу, ведь среди его соперников на титул «Зоо-Мистер 2024» были орёл, обезьянка и рыбка. И действительно поначалу в голосовании с большим отрывом лидировала гордая хищная птица. Однако, за последующие дни голосующие пригляделись к симпатичной мордочке скунса и его элегантному «фраку», и предпочтение отдали ему. Вместе со званием «Зоо-Мистера» Мирон получил и ещё одно — «Мистер Невозмутимость». Его присвоили Мирону работники зоопарка за упомянутый выше ангельский характер.
Согласно заведённой в зоопарке традиции, «Зоо-Мистера» в качестве награды ждёт особо вкусный обед. Запланирован он на 22 февраля, на три часа дня, и состоится в присутствии посетителей на втором этаже павильона «Южный».
К скунсам у человека отношение неприязненное. Виной тому — сильный запах, о котором упоминается каждый раз, когда речь заходит об этом звере, которого до недавнего времени относились к семейству куньих, но после более глубокого изучения решили в отдельное семейство. Скунсовые действительно умеют выпускать струёй неприятно пахнущий секрет, но делают это вынуждено, в качестве самообороны.
«Ходячему газовому баллончику» Екатеринбургского зоопарка обороняться особо не от кого. Он вообще обладает ангельским характером.
«Мирон легко идет на контакт с сотрудниками зоопарка, по-своему общается. Он вообще, довольно покладистый самец, не конфликтен и непритязателен. В еде также без претензий — с удовольствием поедает овощи, фрукты, рыбу, живой корм. Особенно любит насекомых и фрукты», — рассказывают о нём сотрудники зоопарка.
Казалось, что у Мирона очень мало шансов на победу, ведь среди его соперников на титул «Зоо-Мистер 2024» были орёл, обезьянка и рыбка. И действительно поначалу в голосовании с большим отрывом лидировала гордая хищная птица. Однако, за последующие дни голосующие пригляделись к симпатичной мордочке скунса и его элегантному «фраку», и предпочтение отдали ему. Вместе со званием «Зоо-Мистера» Мирон получил и ещё одно — «Мистер Невозмутимость». Его присвоили Мирону работники зоопарка за упомянутый выше ангельский характер.
Согласно заведённой в зоопарке традиции, «Зоо-Мистера» в качестве награды ждёт особо вкусный обед. Запланирован он на 22 февраля, на три часа дня, и состоится в присутствии посетителей на втором этаже павильона «Южный».
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