Мирон из Екатеринбургского зоопарка сумел опровергнуть миф о неприязни людей к скунсам

«Мирон легко идет на контакт с сотрудниками зоопарка, по-своему общается. Он вообще, довольно покладистый самец, не конфликтен и непритязателен. В еде также без претензий — с удовольствием поедает овощи, фрукты, рыбу, живой корм. Особенно любит насекомых и фрукты», — рассказывают о нём сотрудники зоопарка.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости