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Синоптики предупреждают о морозе до -27°C в ночь на 7 марта в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о понижении температуры воздуха до -27°C в ночь на 7 марта. Также они сообщают о сильном ветре, который ожидается в регионе в четверг и пятницу.
В четверг, 7 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ночью -22…-17°C, в горах и низинах до -27°C. Днём -8…-3°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -6…-4°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 8 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -13…-8°C, на севере -10…-5°C. Днём -5…0°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -11…-9°C, днём -4…-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 7 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ночью -22…-17°C, в горах и низинах до -27°C. Днём -8…-3°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-17°C, днём -6…-4°C. Ветер 5-10 м/сек.
В пятницу, 8 марта, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -13…-8°C, на севере -10…-5°C. Днём -5…0°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -11…-9°C, днём -4…-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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