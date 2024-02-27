В свердловском посёлке из школы уволили директрису, трудоустроившую родственников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В посёлке Восточный Серовского района Свердловской области после прокурорской проверки уволили директрису 2-й школы, которая трудоустраивала родственников. Их после замечаний ведомства тоже уволили.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, в августе 2021 года директриса незаконно приняла на работу свою дочь, назначив её географом, тьютором и педагогом-организатором, и племянницу супруга, устроив её учителем-дефектологом и учителем английского языка. При этом обе девушки не имели необходимого педагогического образования.В сентябре того же года подрабатывать в школе стал и супруг директрисы, но уже водителем, совмещая подработку с основной работой в другом месте. Статья 329 Трудового кодекса, запрещающая водителям работать в нескольких местах, её тоже не смутила.Учитывая всё это, серовская городская прокуратура внесла главе Сосьвинского городского округа представление об устранении нарушений и директрису вместе с её родственниками уволили из школы.