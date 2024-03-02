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В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране

12.15 Вторник, 5 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В МЧС России предупредили о масштабной проверке системы оповещения населения, которая пройдет в среду, 6 марта.

«Сохраняй спокойствие — все по плану! 6 марта по всей стране проверят систему оповещения населения. Прозвучит сигнал "Внимание всем!"», — говорится в сообщении МЧС.

В населенных пунктах должны включиться сирены и громкоговорители, эфиры теле- и радиоканалов будут замещены специальной информацией.

«Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — добавили в ведомстве.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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