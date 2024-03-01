Зима задержалась в Парке Маяковского на пару недель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Идут первые дни весны, но в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского ещё продолжают работать зимние аттракционы. Разбирать их начнут только в конце начавшейся недели, а некоторые простоят даже дольше.Согласно планам администрации парка, популярный у екатеринбуржцев каток «Северное сияние» будет открыт до конца весенних праздников, а миниатюрный вариант горки от «Тинькоффа» демонтировать начнут в конце недели. Её старшая приятельница — одна из самых высоких горок — и вовсе проработает до 17 марта.Но, как предупреждают сотрудники парка Маяковского, в эти планы может вмешаться погода. Если вся неделя в Екатеринбурге выдастся тёплой, зимние активности станут невозможны. И от погоды зависит, как долго ещё можно будет покататься с горок, на катке или на лыжных тропах.Меж тем, в парке начинают появляться аттракционы, более подходящие для тёплого сезона. Так, ЦПКиО анонсировала установку «Самбы шаров». Это разновидность карусели, которую в Екатеринбург привезли из Турции. Заработать «Самба шаров» в парке Маяковского должна уже к Масленице.