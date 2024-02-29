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«Хранители троп Урала» приглашают волонтёров
Фото: Гузель Аиткулова
С наступлением весны приходит и пора активных дел для экоактивистов и просто любителей природы, готовых вносить свой скромный вклад в её сбережение. К тёплому сезону общественное движение «Хранители троп Урала» приглашает волонтёров на обсуждение ближайших планов.
Сбор волонтёров «Хранители троп Урала» организуют вместе с участниками проекта «Зелёное кольцо Екатеринбурга». Состоится встреча вечером среды, 6 марта. Помимо уже намеченных планов будут выслушиваться желающие, у кого есть предложение каких-либо активностей, связанных с поддержанием в чистоте лесопарков, защите их от пожаров и варварских вырубок. Чтобы поучаствовать в слёте волонтёров, нужно связаться с координатором проекта «Хранители троп Урала» Евгением Скворцовым. Желающие же стать волонтёром движения могут не дожидаясь среды заполнить анкету на сайте.
Движение «Хранители троп Урала» основано было волонтёрами, участвовавшими в похожих проектах на Байкале. Тот свой опыт они привезли на Урал и уже не первый год оформляют тропинки по лесопаркам, одновременно убирая стихийные свалки и следя за порядком на природных территориях.
Сбор волонтёров «Хранители троп Урала» организуют вместе с участниками проекта «Зелёное кольцо Екатеринбурга». Состоится встреча вечером среды, 6 марта. Помимо уже намеченных планов будут выслушиваться желающие, у кого есть предложение каких-либо активностей, связанных с поддержанием в чистоте лесопарков, защите их от пожаров и варварских вырубок. Чтобы поучаствовать в слёте волонтёров, нужно связаться с координатором проекта «Хранители троп Урала» Евгением Скворцовым. Желающие же стать волонтёром движения могут не дожидаясь среды заполнить анкету на сайте.
Движение «Хранители троп Урала» основано было волонтёрами, участвовавшими в похожих проектах на Байкале. Тот свой опыт они привезли на Урал и уже не первый год оформляют тропинки по лесопаркам, одновременно убирая стихийные свалки и следя за порядком на природных территориях.
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