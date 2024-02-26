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Небеременневшая жительница Нижнего Тагила обнаружила в оказанных ей медицинских услугах – роды в Ирбите
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительница Нижнего Тагила и журналистка TagilCity, получив информацию о ранее оказанных ей медицинских услуг, обнаружила, что в ирбитской больнице, где она никогда не была, у неё принимали роды.
О своей недавней беременности она узнала на после приёма у врача, который поинтересовался состоянием зубов после беременности в 2023 году. «Я говорю: "У меня второй ребёнок родился четыре года назад, в смысле беременность?". Врач показывает мне мои данные и действительно, там написано, что 13 февраля у меня случились "самопроизвольные роды в ЦГБ Ирбита." Да и вообще, оказалось, что в этой больнице у меня был прием летом со странным диагнозом», – рассказала журналистка.
По её словам, в Ирбите она никогда не была и рожать в 2024 году не планировала. В «Единой Цифровой Платформе», где медики знакомятся с информацией о пациенте, все остальные данные девушки соответствовали, кроме фамилии, которая изменилась в декабре 2023 года. Она подозревает, что её могли перепутать с полной тезкой.
В ТФОМС признали, что у них были определенные сложности во время формирования единого, федерального регистра застрахованных, но ситуация, когда оказывается помощь, которую не оказывали, удивила даже представителей территориального фонда ОМС. Такого, по их словам, быть не должно.
Напомним, что журналистка «Вечерних ведомостей» в начале 2023 года случайно узнала о серьезном диагнозе, который ей поставили в 2022 году, и о других услугах, которые, как оказывается, ей тоже оказывали в 2022 году.
О своей недавней беременности она узнала на после приёма у врача, который поинтересовался состоянием зубов после беременности в 2023 году. «Я говорю: "У меня второй ребёнок родился четыре года назад, в смысле беременность?". Врач показывает мне мои данные и действительно, там написано, что 13 февраля у меня случились "самопроизвольные роды в ЦГБ Ирбита." Да и вообще, оказалось, что в этой больнице у меня был прием летом со странным диагнозом», – рассказала журналистка.
По её словам, в Ирбите она никогда не была и рожать в 2024 году не планировала. В «Единой Цифровой Платформе», где медики знакомятся с информацией о пациенте, все остальные данные девушки соответствовали, кроме фамилии, которая изменилась в декабре 2023 года. Она подозревает, что её могли перепутать с полной тезкой.
В ТФОМС признали, что у них были определенные сложности во время формирования единого, федерального регистра застрахованных, но ситуация, когда оказывается помощь, которую не оказывали, удивила даже представителей территориального фонда ОМС. Такого, по их словам, быть не должно.
Напомним, что журналистка «Вечерних ведомостей» в начале 2023 года случайно узнала о серьезном диагнозе, который ей поставили в 2022 году, и о других услугах, которые, как оказывается, ей тоже оказывали в 2022 году.
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