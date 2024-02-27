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Мэр Екатеринбурга проведёт пресс-конференцию, посвящённую реформированию общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал пресс-конференцию, посвящённую реформированию общественного транспорта. Её планируют провести завтра, 5 марта, в 10.00, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Детали будущей транспортной реформы публично пока не озвучивались. О желании что-то изменить в работе общественного транспорта города говорили кадровые решения Алексея Орлова – в конце прошлого года он назначил ответственным за эту сферу «строительного» вице-мэра Рустама Галямова, отстранив тем самым от кураторства другого вице-мэра, Алексея Бубнова.
В последний год главный перевозчик в городе, муниципальный «Гортранс» переживает серьёзный кризис – из-за нехватки водителей на маршруты выходят далеко не все автобусы, трамваи и троллейбусы, увеличились интервалы, а некоторые маршруты и вовсе пытались отменить. Галямов, по некоторым данным, поставил цель в первую очередь повысить зарплаты водителям и кондукторам, чтобы решить проблему кадрового дефицита.
Ранее мэрия оценила себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте, при которой «Гортранс» бы не зарабатывал, но покрывал расходы, в 40 рублей. Тогда же урбанист Алексей Кофман заявил, что повышение стоимости билета проблему не решит и предложил рассмотреть бесплатную пересадку, более выгодные безлимитные проездные и упрощенное билетное меню.
Детали будущей транспортной реформы публично пока не озвучивались. О желании что-то изменить в работе общественного транспорта города говорили кадровые решения Алексея Орлова – в конце прошлого года он назначил ответственным за эту сферу «строительного» вице-мэра Рустама Галямова, отстранив тем самым от кураторства другого вице-мэра, Алексея Бубнова.
В последний год главный перевозчик в городе, муниципальный «Гортранс» переживает серьёзный кризис – из-за нехватки водителей на маршруты выходят далеко не все автобусы, трамваи и троллейбусы, увеличились интервалы, а некоторые маршруты и вовсе пытались отменить. Галямов, по некоторым данным, поставил цель в первую очередь повысить зарплаты водителям и кондукторам, чтобы решить проблему кадрового дефицита.
Ранее мэрия оценила себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте, при которой «Гортранс» бы не зарабатывал, но покрывал расходы, в 40 рублей. Тогда же урбанист Алексей Кофман заявил, что повышение стоимости билета проблему не решит и предложил рассмотреть бесплатную пересадку, более выгодные безлимитные проездные и упрощенное билетное меню.
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