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Себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте оценили в 40 рублей

10.12 Пятница, 23 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга оценила минимальную себестоимость проезда в екатеринбургском общественном транспорте, при которой «Гортранс» бы не зарабатывал, но покрывал расходы, в 40 рублей.

Такую цену порталу 66.ru озвучил начальник комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. По его словам, это позволило бы покрыть расходы компании, а для того, чтобы предприятие начало зарабатывать, цену нужно поднять ещё сильнее. Однако решение об изменении тарифов может принять только Региональная энергетическая комиссия, которая должна учитывать уровень социальной напряженности при изменении цен, на которое екатеринбуржцы и без того остро реагируют.

По мнению екатеринбургского урбаниста Алексея Кофмана, повышение стоимости проезда не решит проблемы, так как сама система сейчас неэффективна. В связи с этим он предлагает рассмотреть бесплатную пересадку для всех, выгодные безлимитные проездные и упростить билетное меню.

Он подчеркивает, что сейчас пересадочные тарифы нужно подключать отдельно. «Либо на 30 минут без метро – это очень мало, даже при минимальной пересадке есть риск не успеть. Либо за 62 рубля – но на час и с метро, правда это бессмысленно, так как пересадка стоит почти как два билета. Бесплатная пересадка длительностью 60 минут должна быть включена в любой билет. Это сделает транспорт более удобным и привлекательным. А когда горожане привыкнут к бесплатным пересадкам, это позволит без массовых протестов оптимизировать маршрутную сеть с использованием пересадочной модели», – считает Алексей Кофман.

Урбанист также раскритиковал проездные, которые можно приобрести сейчас, указав на то, что сейчас они стоят как 80 поездок, из-за чего, по его мнению, ими мало кто пользуется. Оптимальной он называл стоимость проездного, не превышающую 50 разовых поездок.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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