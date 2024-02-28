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Еще шесть видеокамер установили возле контейнерных площадок в Первоуральске
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2024 году дополнительно установили еще шесть видеокамер возле контейнерных площадок в Первоуральске. Установкой камер начали заниматься в 2023 году, чтобы выявлять и фиксировать несанкционированное размещения отходов, сообщили в пресс-службе администрации ГО Первоуральск.
Начиная с декабря 2023 года ПМБУ «Экофонд» подало в правоохранительные органы 13 заявлений.
«За нарушения предусмотрены штрафные санкции: на граждан – от 10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей», — напоминает организация.
Самые неблагополучными по количеству нарушений: площадки в районе улиц 3 Интернационала, Пролетарская в районе птицефабрики, Вайнера в районе автосервисов, Сантехизделий, Корабельного проезда, а также несколько площадок в поселке Билимбай. Люди выгружают отходы, в основном, строительный мусор и покрышки.
Начиная с декабря 2023 года ПМБУ «Экофонд» подало в правоохранительные органы 13 заявлений.
«За нарушения предусмотрены штрафные санкции: на граждан – от 10 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей», — напоминает организация.
Самые неблагополучными по количеству нарушений: площадки в районе улиц 3 Интернационала, Пролетарская в районе птицефабрики, Вайнера в районе автосервисов, Сантехизделий, Корабельного проезда, а также несколько площадок в поселке Билимбай. Люди выгружают отходы, в основном, строительный мусор и покрышки.
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