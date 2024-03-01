В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Майкопскую





– передали в администрации города. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге от дома №18 до дома №20 по улице Майкопской на полтора месяца закроют движение. Об этом сообщили на информационном портале администрации.Ограничения будут действовать с 19 марта по 2 мая. В это время там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения. Автолюбители смогут объехать зону перекрытия по улицам Ереванской и Конотопской. На схему движения общественного транспорта закрытие участка не повлияет.