Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Майкопскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге от дома №18 до дома №20 по улице Майкопской на полтора месяца закроют движение. Об этом сообщили на информационном портале администрации.
Ограничения будут действовать с 19 марта по 2 мая. В это время там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения. Автолюбители смогут объехать зону перекрытия по улицам Ереванской и Конотопской. На схему движения общественного транспорта закрытие участка не повлияет.
Ограничения будут действовать с 19 марта по 2 мая. В это время там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения. Автолюбители смогут объехать зону перекрытия по улицам Ереванской и Конотопской. На схему движения общественного транспорта закрытие участка не повлияет.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передали в администрации города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Пушкина
01 марта 2024
01 марта 2024
С 1 марта троллейбус №37 изменит свой маршрут в Екатеринбурге
22 февраля 2024
22 февраля 2024
В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
29 февраля 2024
29 февраля 2024