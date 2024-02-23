Зимой в Екатеринбурге выпало снега в 1,5 раза больше нормы





— сообщает главный синоптик Галины Шепоренко. «Средняя температура зимы по оперативным данным -13,-15°, на крайнем севере области до -16°. В южной половине Свердловской области и на Южном Урале это на 1-1,5° ниже нормы. На севере Свердловской области, где антициклоны были не столь устойчивы, как в южных районах, температура воздуха оказалась близка к норме, а на крайнем севере превысила ее на 1-3°»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В этом зимнем сезоне в Свердловской области выпало на 110–180% больше снега, чем обычно. В Екатеринбурге количество осадков превысило среднегодовое значение на 1,5 раза, сообщили в Уральском гидрометцентре.В крайних юго-западных районах Свердловской области наблюдается недобор снега.Этой зимой отмечено чередование аномально холодных периодов с волнами тепла. Самые низкие температуры были зафиксированы в первой половине декабря, после чего последовала оттепель во второй половине месяца, приведшая к образованию гололедицы.Синоптик отметила, что теплая погода продержиться до 5-7 марта, после чего «опустится арктический фронт, принесет снег (в основном небольшой) наступит более холодный период при температуре воздуха, близкой к норме: ночью -12,-18°, днем -1,-5°».