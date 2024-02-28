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Свердловское ГАИ привлекло к совместной работе «Русскую общину» для рейда по нелегальным перевозчикам
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге, 29 февраля, свердловское ГАИ совместно с представителями «Русской общины» на пр. Космонавтов провели рейд. Об этом сообщает тг-канал ГИБДД области.
Во время рейда проверки подверглись более 30 водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров легковым транспортом.
Полицейские обнаружили гражданина иностранного государства, который находится незаконно на территории РФ. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Также были выявлены еще двое иностранцев у которых не было водительских прав.
Всего за время проверки было составлено 5 административных материалов.
Напомним, что «Русская община» уже была причастна к рейдам силовиков. В их телеграм-канале появилось эксклюзивное видео, где силовики на строительной площадке мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом.
Во время рейда проверки подверглись более 30 водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров легковым транспортом.
«Представители «Русской общины» оказывали содействие автоинспекторам в негласном наблюдении за водителями, проводили разъяснительные беседы о соблюдении законов Российской Федерации»,
— сообщает ведомство.
Полицейские обнаружили гражданина иностранного государства, который находится незаконно на территории РФ. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Также были выявлены еще двое иностранцев у которых не было водительских прав.
Всего за время проверки было составлено 5 административных материалов.
«Проведение спецмероприятий с представителями институтов гражданского общества продолжается»,
— добавило ГИБДД.
Напомним, что «Русская община» уже была причастна к рейдам силовиков. В их телеграм-канале появилось эксклюзивное видео, где силовики на строительной площадке мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом.
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