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Свердловское ГАИ привлекло к совместной работе «Русскую общину» для рейда по нелегальным перевозчикам

15.07 Суббота, 2 марта 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге, 29 февраля, свердловское ГАИ совместно с представителями «Русской общины» на пр. Космонавтов провели рейд. Об этом сообщает тг-канал ГИБДД области.

Во время рейда проверки подверглись более 30 водителей, оказывающих услуги по перевозке пассажиров легковым транспортом.

«Представители «Русской общины» оказывали содействие автоинспекторам в негласном наблюдении за водителями, проводили разъяснительные беседы о соблюдении законов Российской Федерации»,

— сообщает ведомство.


Полицейские обнаружили гражданина иностранного государства, который находится незаконно на территории РФ. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Также были выявлены еще двое иностранцев у которых не было водительских прав.

Всего за время проверки было составлено 5 административных материалов.

«Проведение спецмероприятий с представителями институтов гражданского общества продолжается»,

— добавило ГИБДД.


Напомним, что «Русская община» уже была причастна к рейдам силовиков. В их телеграм-канале появилось эксклюзивное видео, где силовики на строительной площадке мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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15:07 Свердловское ГАИ привлекло к совместной работе «Русскую общину» для рейда по нелегальным перевозчикам
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09:55 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка
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20:19 Свободы и денег лишили избившего екатеринбургского тинейджера тагильчанина
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19:15 Екатеринбургская управляющая компания ответила за детский кровоподтек
18:49 Свердловская киностудия бесплатно поучит снимать
17:36 В Свердловской области в выходные обещают холодные ночи и теплые дни
17:23 В Верхней Пышме в детской ванночке утонула четырёхмесячная малышка
17:00 Жителей свердловского посёлка Пелым обследовали в формате «выездной поликлиники»
16:23 Пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего подростка нашли
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