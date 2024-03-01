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Дендрологический парк в Екатеринбурге ожидает ремонта
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
Комитет благоустройства екатеринбургской мэрии разработал план по «косметическому ремонту» Дендрологического парка на улице Первомайской. Потребуется несколько лет, чтобы осуществить всё запланированное.
В планы благоустроителей включены: замена ограждения по всему периметру дендропарка, установка осветительных фонарей, новых скамеек и урн на его аллеях. Особое внимание будет уделено двум водоёмам на территории дендрария. Их берега укрепят бутовым камнем, а дно – почистят от ила и грунта. Кроме того, будет обновлено покрытие всех дорожек, — знакомит читателей с планом ремонтных работ официальный портал Екатеринбург.РФ.
Дендропарк на улице Первомайской в Екатеринбурге был оформлен в 1932 году на месте соснового бора и небольшого болота. Здесь же была открыта научно-исследовательская станция озеленения при Академии коммунального хозяйства. Основная посадка растений началась осенью 1934 года и продолжалась до 1936 года. Сейчас там можно увидеть более трёх сотен видов растений.
В планы благоустроителей включены: замена ограждения по всему периметру дендропарка, установка осветительных фонарей, новых скамеек и урн на его аллеях. Особое внимание будет уделено двум водоёмам на территории дендрария. Их берега укрепят бутовым камнем, а дно – почистят от ила и грунта. Кроме того, будет обновлено покрытие всех дорожек, — знакомит читателей с планом ремонтных работ официальный портал Екатеринбург.РФ.
Дендропарк на улице Первомайской в Екатеринбурге был оформлен в 1932 году на месте соснового бора и небольшого болота. Здесь же была открыта научно-исследовательская станция озеленения при Академии коммунального хозяйства. Основная посадка растений началась осенью 1934 года и продолжалась до 1936 года. Сейчас там можно увидеть более трёх сотен видов растений.
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