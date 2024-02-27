Екатеринбургский ЖК «Нагорный» признали лучшим проектом страны в сфере редевелопмента





– рассказали в компании. «Это огромные пространства, где производства частично или полностью остановлены, а территория, как правило, в центральных районах города визуально захламлена, что портит облик городов. Решение перепрофилировать земельный участок или промышленное сооружение под жилое строительство позволит создать новую комфортную среду проживания и современную инфраструктуру»,

Юлия Медведева, Фото: «УГМК-Застройщик» © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В рамках градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК-2024», жилой квартал «Нагорный» в Екатеринбурге признали лучшим проектом страны в сфере редевелопмента. Он обогнал конкурентов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Тюмени и Волгограде.Финал престижного градостроительного конкурса новостроек «ТОП ЖК-2024», проводимый ЕРЗ.РФ в пятый раз, состоялся в Москве. На звания лучших проектов претендовали 420 жилых комплексов от 630 застройщиков со всей страны. Каждый проект оценивался независимыми экспертами по 133 параметрам, большинство которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.Этот конкурс позволяет увидеть сразу всю картину жилищного строительства в стране, обратить внимание на лучшие практики и распространить их в будущем.Одна из номинаций конкурса была посвящена редевелопменту территории нежилой застройки. Как отмечают представили компании «УГМК-Застройщик», тема освоения промышленных территорий сегодня актуальна как никогда раньше.По результатам сводных оценок жюри, куда вошли руководителей общероссийских некоммерческих объединений и научных организаций, екатеринбургский ЖК «Нагорный» стал победителем в категории «Лучший жилой проект в РФ, редевелопмент территории нежилой застройки». Награду представителям компании «УГМК-Застройщик» вручили президент Национального объединения строителей Антон Глушков и председатель Комитета Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева.Строительство «Нагорного» началось в 2018 году в центральной части Екатеринбурга на участке в 8,5 гектаров, где теперь тепеь стоит современный комплекс, включающий насыщенную инфраструктуру – это и супермаркет, и кафе и рестораны, и фитнес-клуб с бассейнами, и даже поликлиника. Помимо этого, в 2024 году компания начала возведение двухэтажного встроенного детского сада на 120 мест. Проекту также добавляют привлекательности внутреннее закрытое пространство, в котором ландшафтные дизайнеры реализовали концепцию круглогодичного озеленения.Всего к 2028 году на территории жилого комплекса планируют построить порядка 230 тысячи квадратных метров жилья, где будет проживать около 5000 человек.Такой успешный опыт редевелопмента у компании «УГМК-Застройщик» не единственный. На месте бывшего мукомольного завода возле набережной реки Исети возведен ЖК «Макаровский», который по сей день притягивает к себе взгляды не только жителей комплекса, но и других горожан.Компания сносит ветхие здания и, что очень важно сегодня, сохраняет объекты культурного наследия, реконструируя и приспосабливая их к современной жизни. Так, на месте промышленной лаборатории сейчас работает детский центр развития, а в здании мельницы располагаются квартиры премиум-формата и большой грузинский ресторан.Можно отметить, что объекты «УГМК-Застройщик» на протяжении пяти лет получают признание от экспертного сообщества и подтверждают свой знак качества. Жилые комплексы «Макаровский» и «Нагорный» неоднократно становились победителями федерального конкурса «ТОП ЖК» и занимают 1 и 2 место в рейтинге лучших новостроек страны. Жилой район «Изумрудный бор» также является многократным призером премии конкурса в различных номинациях. Такой успех специалисты связывают с высокими потребительскими качествами проектов, архитектурой и подсветкой, развитой инфраструктурой, дворовыми пространствами, безопасностью и другими интересными решениями.