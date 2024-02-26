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Глава СК заинтересовался школьной дракой в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета поручил провести проверку по сообщениям СМИ о драке старшеклассников в школе №61, руководство которой опровергало инцидент.
Напомним, что сообщение о драке зарегистрировали в отделе полиции №12, пообещав, что в школу отправят сотрудников по делам несовершеннолетних.
«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из общеобразовательных учреждений Екатеринбурга школьник жестоко избил другого учащегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении СК.
Напомним, что сообщение о драке зарегистрировали в отделе полиции №12, пообещав, что в школу отправят сотрудников по делам несовершеннолетних.
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