Глава СК заинтересовался школьной дракой в Екатеринбурге

– говорится в сообщении СК.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из общеобразовательных учреждений Екатеринбурга школьник жестоко избил другого учащегося. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах»,