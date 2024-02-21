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В 61-й екатеринбургской школе подрались старшеклассники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургской школе №61 произошла драка между двумя парями из старших классов. По словам их сверстников, они повздорили прямо на уроке. В полиции обещали проверить школу.
Видео одноклассники подравшихся ребят опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что информация о школьной драке к ним не поступала, но они зарегистрировали её по сообщениям СМИ в отделе полиции №12, добавив, что направят в школу сотрудников по делам несовершеннолетних.
Порталу «Е1» в 61-й школе заявили, что подобных драк у них в школе не было и посоветовали обратиться в администрацию города. В мэрии от комментариев отказались.
Видео одноклассники подравшихся ребят опубликовали в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». В пресс-группе УМВД по городу сообщили, что информация о школьной драке к ним не поступала, но они зарегистрировали её по сообщениям СМИ в отделе полиции №12, добавив, что направят в школу сотрудников по делам несовершеннолетних.
Порталу «Е1» в 61-й школе заявили, что подобных драк у них в школе не было и посоветовали обратиться в администрацию города. В мэрии от комментариев отказались.
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