Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на улице Серова запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
На ещё одной улице хотят запретить остановку и стоянку. На этот раз центр организации движения добрался до улицы Серова, на которой от Фурманова до Щорса запретят парковку.
С 20 марта на данном участке появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. Ожидается, что это разгрузит дорожное движение.
Ранее такие знаки обещали установить ещё на четырёх улицах также для того, чтобы улучшить пропускную способность дорог.
С 20 марта на данном участке появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. Ожидается, что это разгрузит дорожное движение.
Ранее такие знаки обещали установить ещё на четырёх улицах также для того, чтобы улучшить пропускную способность дорог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Три школы и пять детских садов хотят построить в Екатеринбурге
21 февраля 2024
21 февраля 2024
В Туринске на 16 улицах ночью не работало дорожное освещение
27 февраля 2024
27 февраля 2024
С 1 марта троллейбус №37 изменит свой маршрут в Екатеринбурге
22 февраля 2024
22 февраля 2024