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Ещё на четырёх улицах в Екатеринбурге запретят парковаться
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ещё на четырёх улицах хотят запретить парковку. Специалисты Центра организации движения уверены, что это поможет разгрузить дороги.
Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» должны будут появиться на следующих улицах:
– Полтавская – от Начдива Васильева до Огарева;
– Первомайская – от Софьи Ковалевской до Комсомольской;
– от дублера улицы Бебеля до здания № 158 по улице Бебеля (внутриквартальный проезд);
– от улицы Малышева до дома № 2 «е» по улице Малышева (внутриквартальный проезд).
Установка запланирована на первое полугодие текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее в администрации обещали ввести запрет на парковку на восьми улицах.
Знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» должны будут появиться на следующих улицах:
– Полтавская – от Начдива Васильева до Огарева;
– Первомайская – от Софьи Ковалевской до Комсомольской;
– от дублера улицы Бебеля до здания № 158 по улице Бебеля (внутриквартальный проезд);
– от улицы Малышева до дома № 2 «е» по улице Малышева (внутриквартальный проезд).
Установка запланирована на первое полугодие текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее в администрации обещали ввести запрет на парковку на восьми улицах.
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