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Обвиняемую в госизмене екатеринбурженку с двойным гражданством оставили в СИЗО
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Екатеринбурженку Ксению Карелину с гражданством России и США одновременно, обвиняемую в государственной измене, оставили в СИЗО до 6 апреля 2024 года включительно.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, постановление Верх-Исетского районного суда, избравшего ей меру пресечения в виде содержания под стражей, было обжаловано защитником в областном суде, но безуспешно. Решение суда первой инстанции оставили в силе.
Напомним, что девушку заподозрили в том, что она с 2022 года собирала деньги на нужды украинской организации, которая, как утверждается, закупала медикаменты, экипировку, средства поражения и боеприпасы. Сейчас екатеринбурженке грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, постановление Верх-Исетского районного суда, избравшего ей меру пресечения в виде содержания под стражей, было обжаловано защитником в областном суде, но безуспешно. Решение суда первой инстанции оставили в силе.
Напомним, что девушку заподозрили в том, что она с 2022 года собирала деньги на нужды украинской организации, которая, как утверждается, закупала медикаменты, экипировку, средства поражения и боеприпасы. Сейчас екатеринбурженке грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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