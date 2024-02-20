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В Екатеринбурге арестовали девушку с двойным гражданством по подозрению в госизмене
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге арестовали девушку, являющуюся гражданкой России и США одновременно. Её подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России. По данным издания, с 2022 года девушка собирала деньги на нужды украинской организации. Собранные средства, как утверждается, шли на закупку медикаментов, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Сейчас девушке грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ России. По данным издания, с 2022 года девушка собирала деньги на нужды украинской организации. Собранные средства, как утверждается, шли на закупку медикаментов, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Сейчас девушке грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.
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