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Владельцу сомнительного бассейна на Эльмаше в Екатеринбурге пригрозили расторжением договора аренды
Фото: Антон Каптелов
Владельцу сомнительного бассейна, который находится прямо в жилой пятиэтажке на улице Вали Котика в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга, пригрозили расторжением договора аренды, если он не восстановит прежнюю конфигурацию помещения.
Изначально претензии к бассейну звучали только от жильцов. Они первыми заподозрили нарушения в строительстве такого сооружения на первом этаже их дома, так как после его появления они стали замечать на стенах трещины и плесень. Они предположили, что это может быть связано с влажностью, которая заметно повысилась с появлением бассейна. Позже предположения жильцов подтвердились. В начале февраля проверять помещение наведывалась комиссия, которая также зафиксировала нарушения, в числе которых были трещины на самом бассейне, который арендаторам помещения пришлось укреплять металлическими рамами.
Кроме этого, выяснилось, что перепланировка помещения была не согласована, в том числе с арендодателем – департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга. Это также подтвердили в самом ДУМИ, ответ которого жильцы дома предоставили «Вечерним ведомостям» (есть в распоряжении редакции).
Согласно договору аренды, который был заключен между ДУМИ и владельцем бассейна, арендатор может проводить перепланировку помещения только с предварительного согласия арендодателя и получения разрешения на проведения таких работ от уполномоченного органа. Также в договоре аренды было указано, что арендатор был обязан устранить перепланировку или получить необходимое разрешение для внесения изменений в техническую документацию объекта.
В ответе департаменте муниципального имущества также подчеркнули, что 28 июня 2023 года в адрес владельца бассейна направлялась претензия о необходимости восстановить прежнюю конфигурацию помещения или согласовать её до 20 августа 2023 года. Ничего этого сделано не было, в чем убедилась комиссия, приходившая проверить помещение 9 февраля 2024 года. Теперь уже в ДУМИ просят владельца бассейна вернуть прежнюю планировку помещения или освободить помещение до 12 марта 2024 года.
Изначально претензии к бассейну звучали только от жильцов. Они первыми заподозрили нарушения в строительстве такого сооружения на первом этаже их дома, так как после его появления они стали замечать на стенах трещины и плесень. Они предположили, что это может быть связано с влажностью, которая заметно повысилась с появлением бассейна. Позже предположения жильцов подтвердились. В начале февраля проверять помещение наведывалась комиссия, которая также зафиксировала нарушения, в числе которых были трещины на самом бассейне, который арендаторам помещения пришлось укреплять металлическими рамами.
Фото предоставлено жильцами дома
Кроме этого, выяснилось, что перепланировка помещения была не согласована, в том числе с арендодателем – департаментом по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) администрации Екатеринбурга. Это также подтвердили в самом ДУМИ, ответ которого жильцы дома предоставили «Вечерним ведомостям» (есть в распоряжении редакции).
Согласно договору аренды, который был заключен между ДУМИ и владельцем бассейна, арендатор может проводить перепланировку помещения только с предварительного согласия арендодателя и получения разрешения на проведения таких работ от уполномоченного органа. Также в договоре аренды было указано, что арендатор был обязан устранить перепланировку или получить необходимое разрешение для внесения изменений в техническую документацию объекта.
В ответе департаменте муниципального имущества также подчеркнули, что 28 июня 2023 года в адрес владельца бассейна направлялась претензия о необходимости восстановить прежнюю конфигурацию помещения или согласовать её до 20 августа 2023 года. Ничего этого сделано не было, в чем убедилась комиссия, приходившая проверить помещение 9 февраля 2024 года. Теперь уже в ДУМИ просят владельца бассейна вернуть прежнюю планировку помещения или освободить помещение до 12 марта 2024 года.
«На основании изложенного в адрес арендатора направлено требование о восстановлении конфигурации помещения или расторжении договора аренды и освобождении занимаемого помещения в срок до 12.03.2024. В случае неисполнения настоящих требований ДУМИ обратится в Арбитражный суд Свердловской области с иском о расторжении договора и выселении арендатора из занимаемого помещения»,
– говорится в ответе.
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