Владельцу сомнительного бассейна на Эльмаше в Екатеринбурге пригрозили расторжением договора аренды

Фото предоставлено жильцами дома

– говорится в ответе.

«На основании изложенного в адрес арендатора направлено требование о восстановлении конфигурации помещения или расторжении договора аренды и освобождении занимаемого помещения в срок до 12.03.2024. В случае неисполнения настоящих требований ДУМИ обратится в Арбитражный суд Свердловской области с иском о расторжении договора и выселении арендатора из занимаемого помещения»,